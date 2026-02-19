Реклама

16:21, 19 февраля 2026Экономика

Китай нашел способ защитить себя от пошлин Трампа

Reuters: Чтобы противостоять США, Китай усилит свою роль в глобальной торговле
Кирилл Луцюк

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Китай намерен обратить пошлины президента США Дональда Трампа себе на пользу, изменив международную торговлю таким образом, чтобы защитить свою экономику от давления Вашингтона и сейчас, и в будущем. Об этом сообщило Reuters.

Как показало расследование, проведенное агентством, Пекин использует неопределенность, созданную Трампом, чтобы попытаться интегрировать обширную производственную базу Китая в крупнейшие экономические блоки мира, включая Европейский союз и страны Персидского залива. КНР хочет ускорить заключение около 20 торговых соглашений, несмотря на растущие опасения по поводу перепроизводства в Китае, неравномерного доступа к рынкам и слабого внутреннего спроса.

Так, договоренность с Оттавой, достигнутая во время январского визита премьер-министра Марка Карни в Пекин, которая резко снижает пошлины на китайские электромобили, стала первым из многих соглашений, направленных на ослабление влияния США. Если Пекину и дальше будет сопутствовать успех, то он сможет изменить ситуацию так, что окажется в центре нового многостороннего порядка.

Пока же китайские дипломаты активно курсируют по миру, призывая торговых партнеров присоединиться к КНР в защите многосторонности и открытой торговли. Цель, которой хочет добиться Китай, — интеграция страны в мировую торговлю настолько глубоко, чтобы партнеры не могли разорвать эти связи под давлением США.

По данным Европейского центрального банка, пошлины США, введенные в отношении Китая, не привели к серьезному наплыву его экспорта в ЕС. Компании из КНР активизировали свое присутствие на рынках других азиатских стран, а также увеличили поставки в африканские и латиноамериканские государства.

