17:13, 18 февраля 2026Экономика

Опасения Европы по поводу торговой экспансии Китая не подтвердились

ЕЦБ: Тарифы США не привели к резкому наплыву китайских товаров в еврозону
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: China Daily CDIC / Reuters

Повышенные импортные пошлины США, введенные в отношении китайской продукции, не привели к существенному наплыву экспорта азиатской страны в европейский регион. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты исследования Европейского Центробанка (ЕЦБ).

По итогам прошлого года суммарный китайский экспорт увеличился на 5,5 процента за счет перенаправления выпавших с американского рынка объемов в другие регионы мира. На фоне усиления давления со стороны США компании из КНР стали активизировали свое присутствие на рынках других азиатских стран, а также увеличили поставки в африканские и латиноамериканские государства.

В то же время прирост в европейском направлении оказался не таким внушительным, как ожидали некоторые западные аналитики, пришли к выводу в ЕЦБ. По данным регулятора, совокупный экспорт Китая в страны еврозоны за отчетный период увеличился только на 8,8 процента. Что касается поставок в США, то они просели на 20 процентов.

Наращивание поставок китайской продукции в европейский регион регулятор связал в том числе с активной демпинговой политикой производителей КНР. Благодаря финансовой поддержке правительства местные экспортеры могут позволить себе намеренно занижать цены ради привлечения покупателей в различных регионах мира, в том числе в странах еврозоны. На этом фоне они получают конкурентное преимущество перед европейскими промышленными предприятиями, которые сталкиваются с проблемами из-за дорогих энергоносителей. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал сложившийся расклад сил в регионе «экзистенциальным кризисом», призвав власти европейских стран и местные компании больше инвестировать в инновации, производительность и конкурентоспособность.

