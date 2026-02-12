Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
14:32, 12 февраля 2026Экономика

В Европе забили тревогу из-за промышленного спада

Де Вевер: Европейская промышленность страдает из-за дорогих энергоносителей
Кирилл Луцюк

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

В европейской, а особенно бельгийской и немецкой промышленности, сложилась драматичная ситуация. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Его процитировало VRT.

Он напомнил, что Европа в последние годы заявляла о своих амбициях, но пока они не принесли желаемых результатов. Например, за последние четыре года число закрытых предприятий в европейской химической промышленности выросло в шесть раз. Европа, по словам премьер-министра, потеряла десять процентов своих производственных мощностей в этой отрасли.

Де Вевер охарактеризовал ситуацию как экзистенциальный кризис, причинами которого стали чрезмерное регулирование, высокие цены на энергоносители и демпинг со стороны Китая. Чтобы справиться с кризисом, глава бельгийского правительства призвал Европу больше инвестировать в инновации, производительность и конкурентоспособность.

В конце января де Вевер выступал против конфискации замороженных российских активов, поскольку ни его страна, ни Европа не воюют с Россией. Кроме того, он призывал Европу дать отпор «голодной гусенице» Дональду Трампу.

