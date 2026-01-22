Барт де Вевер: Бельгия не может конфисковать активы РФ, так как не воюет с ней

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер объяснил, почему его страна не может просто взять и конфисковать замороженные российские активы. Главу правительства процитировала «Российская газета».

По словам де Вевера, ни его страна, ни Европа не находятся в состоянии войны с Россией. Поэтому конфискация данных денег невозможна.

«Это акт войны», — констатировал де Вевер.

До этого он выступил против того, чтобы европейцы превращались в невольников президента США Дональда Трампа. В связи с этим он призвал учитывать разницу между счастливым вассалом и несчастным рабом.

Также он призвал дать консолидированный ответ на политику Трампа, которого де Вевер назвал голодной гусеницей. Премьер-министр Бельгии считает, что странам Европы пора вооружиться на случай военного вмешательства в дела Гренландии.

В то же время он назвал не слишком хорошей идеей переговоры с Россией, так как у Европы нет достаточной силы, чтобы подкрепить свои слова.