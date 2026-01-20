Реклама

Премьер Бельгии объяснил отказ от переговоров с Россией

Де Вевер: У Европы нет достаточной силы, чтобы подкрепить свои слова
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Переговоры с Россией — это не очень хорошая идея, поскольку у Европы нет достаточной силы, чтобы подкрепить свои слова. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, пишет The Guardian.

Он подчеркнул, что Европе нужно «проснуться и перевооружиться», чтобы отреагировать на структурные изменения в США, а пока европейские страны полностью зависят от технологий, которые не контролируют и которыми не владеют.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил призвавшим к переговорам с Россией европейским лидерам. По его словам, если они действительно хотят переговоров с Россией, им надо просто позвонить. Лавров отметил, что заявления лидеров стран Европы, в течение четырех лет исключавших возможность переговоров с Москвой, звучат несерьезно.

