14:11, 20 января 2026Мир

Лавров ответил призвавшим к переговорам с Россией европейским лидерам

Лавров: Если европейские лидеры хотят переговоров с РФ, им надо просто позвонить
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Если европейские лидеры действительно хотят переговоров с Россией, им надо просто позвонить. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Тем, кто хочет с нами разговаривать всерьез, я советую не говорить об этом громко и потом горделиво озирать аудиторию. А если есть интерес серьезный, то надо просто позвонить, как у дипломатов принято», — сказал министр.

Лавров отметил, что заявления лидеров стран Европы, в течение четырех лет исключавших возможность переговоров с Москвой, звучат несерьезно. По его словам, те из них, кто в настоящее время призывает возобновить контакты с РФ, пытаются «как-то выделиться среди массовки», требующей нанести России «стратегическое поражение».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление германо-российских отношений. По его словам, если Берлину в долгосрочной перспективе удастся достичь сближения с Москвой, то Германия и Европейский союз «пройдут еще одно испытание».

