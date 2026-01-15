Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:50, 15 января 2026Мир

Мерц назвал Россию европейской страной и захотел восстановить отношения

Мерц захотел восстановить отношения с Россией и назвал ее европейской страной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление германо-российских отношений. Его слова приводит газета Die Welt.

«Россия — европейская страна. Если нам удастся достичь сближения с Россией в долгосрочной перспективе, если будет мир, (...) тогда Европейский союз, тогда мы, Федеративная Республика Германия, пройдем еще одно испытание», — отметил канцлер.

Ранее Мерц заявил, что размещение западных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России. Однако, по его словам, европейские страны по-прежнему далеки от договоренности с Москвой по данному вопросу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главу МИД Гренландии довели до слез в Белом доме

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    Москвичей предупредили о самой холодной ночи

    Путин пообещал последовательно добиваться поставленных целей на Украине

    Самая дорогая компания Азии показала рекордную прибыль

    На Кубе увеличат производство российских автомобилей

    Путин выразил надежду на восстановление отношений с союзником США

    Россияне поставили рекорд по поездкам в одно королевство

    Россиянам назвали условия пропуска работы из-за снегопада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok