Мерц назвал Россию европейской страной и захотел восстановить отношения

Мерц захотел восстановить отношения с Россией и назвал ее европейской страной

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и выразил надежду на восстановление германо-российских отношений. Его слова приводит газета Die Welt.

«Россия — европейская страна. Если нам удастся достичь сближения с Россией в долгосрочной перспективе, если будет мир, (...) тогда Европейский союз, тогда мы, Федеративная Республика Германия, пройдем еще одно испытание», — отметил канцлер.

Ранее Мерц заявил, что размещение западных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России. Однако, по его словам, европейские страны по-прежнему далеки от договоренности с Москвой по данному вопросу.