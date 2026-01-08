Мерц заявил о необходимости согласия России на размещение западных сил на Украине

Мерц: Размещение сил Запада по гарантиям Украине невозможно без согласия РФ

Размещение западных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает телеканал Phoenix.

По словам главы немецкого правительства, порядок действий при формировании и развертывании многонациональных сил Запада должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное соглашение о мире с Россией.

«И все это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки», — сказал он.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что парламент королевства проголосует по вопросу об отправке войск на Украину после прекращения огня. Премьер уточнил, что если войска будут развернуты в соответствии с подписанной декларацией, то он вынесет этот вопрос на голосование.