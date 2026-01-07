Парламент Британии проголосует по отправке войск на Украину

Стармер: Парламент Британии проголосует по вопросу об отправке войск на Украину

Парламент Британии проголосует по вопросу об отправке войск на Украину после прекращения огня. Об этом заявил премьер-министр королевства Кир Стармер, сообщает Reuters.

«Я буду держать парламент в курсе развития ситуации, и если войска будут развернуты в соответствии с подписанной декларацией, я вынесу этот вопрос на голосование в парламенте», — сказал политик.

Ранее президент Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Церемония прошла в рамках заседания так называемой коалиции желающих.