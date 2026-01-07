Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:29, 7 января 2026Мир

Парламент Британии проголосует по отправке войск на Украину

Стармер: Парламент Британии проголосует по вопросу об отправке войск на Украину
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: State Emergency Service Of Ukrai / Reuters

Парламент Британии проголосует по вопросу об отправке войск на Украину после прекращения огня. Об этом заявил премьер-министр королевства Кир Стармер, сообщает Reuters.

«Я буду держать парламент в курсе развития ситуации, и если войска будут развернуты в соответствии с подписанной декларацией, я вынесу этот вопрос на голосование в парламенте», — сказал политик.

Ранее президент Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Церемония прошла в рамках заседания так называемой коалиции желающих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке десанта США высадиться на танкере Marinera

    ЕС хочет обсудить с Россией гарантии безопасности для Киева. Но есть нюанс

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Эрдоган ответил на сообщение о предложении Мадуро уехать в Турцию

    Парламент Британии проголосует по отправке войск на Украину

    В Турции призвали создать союз с Россией, Ираном и Китаем

    Москвичей предупредили о снежном армагеддоне

    Рубио поздравил Лаврова с Рождеством

    Украинцы резко стали меньше доверять НАТО и США

    В Киеве назвали кладбище единственным объединяющим Украину фактором

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok