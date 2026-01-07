«Коалиция желающих» договорилась с Киевом о вводе войск на Украину. Когда западные военные появятся у российской границы?

«Коалиция желающих» подписала декларацию о размещении войск на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Церемония прошла в рамках заседания так называемой «коалиции желающих» в Париже вечером 6 января.

Речь идет о развертывании войск стран Запада после завершения конфликта. При этом, по признанию премьер-министра Польши Дональда Туска, «договоренности о конкретных гарантиях от каждой страны находятся на уровне черновиков». Документ носит рамочный характер и говорит только о намерениях, он не содержит конкретных обязательств по численности, формату, и срокам присутствия иностранных военных.

При этом как минимум одна европейская страна оперативно отказалась посылать своих военнослужащих на Украину. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил, что Загреб вместо этого сосредоточится на восстановлении украинской экономики.

«Желающие» представили рамочный документ по гарантиям безопасности

«Коалиция желающих» представила рамочный документ по гарантиям безопасности для Украины, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Вашингтон считает, что прочные гарантии безопасности и экономические обязательства являются ключом к устойчивому миру на Украине, подчеркнул он. Позднее Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности для государства фактически готовы. Он анонсировал их скорое подписание.

Одновременно с гарантиями безопасности было принято решение сократить численность Вооруженных сил Украины (ВСУ). После завершения конфликта в рядах украинской армии должно остаться не более 700 тысяч человек, хотя до этого Киев настаивал на 800 тысячах военных. Взамен Запад обязался обеспечить поддержку украинской армии. Великобритания и Франция объявили о намерении создать военные базы по всей территории Украины. Помимо этого, Париж и Лондон хотят построить охраняемые склады техники и оружия для украинской армии. По словам Стармера, Британия также намерена участвовать в возглавляемой США миссии по наблюдению за прекращением огня.

В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что Берлин после завершения конфликта на Украине может разместить силы «на прилегающей к ней территории НАТО». Он раскрыл, что эти войска могут быть задействованы при возобновлении конфликта.

При этом Мерц отметил, что Киеву придется пойти на компромиссы с Россией. Однако о каких именно компромиссах может идти речь, политик не уточнил.

Россия выступает против размещения на Украине войск НАТО

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила западные страны в намерении оккупировать Украину военным путем. «Вместо того, чтобы сосредоточиться на поиске вариантов урегулирования кризиса... входящие в эту коалицию страны, по сути, разрабатывают планы по оккупации Украины», — сказала дипломат, назвав «коалицию желающих» «коалицией подстрекателей к продолжению войны».

Американский экономический прогнозист Мартин Армстронг также предсказал, что если на Украине в конце концов разместят контингент европейских войск, то его используют для провокаций против России. «Как только британские и французские войска разместятся на Украине, начнется отсчет времени до "неожиданного" удара, в котором обвинят Россию», — спрогнозировал эксперт. Это говорит о том, что гарантии безопасности, на которых настаивает украинский лидер Владимир Зеленский, направлены не на укрепление послевоенного порядка, а на дальнейшее продолжение конфликта, считает Армстронг.

Президент России Владимир Путин предупредил, что военный контингент стран НАТО на территории Украины в случае его появления окажется законной целью для армии РФ. Он добавил, что именно возможное размещение иностранного контингента на территории Украины является одной из первопричин втягивания Украины в НАТО. Москва совершенно против вступления этого государства в Североатлантический альянс, напомнил Путин.