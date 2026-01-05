Реклама

05:06, 5 января 2026Мир

На Западе раскрыли последствия размещения военных ЕС на Украине

Эксперт Армстронг: Контингент ЕС на Украине используют для провокаций против РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Если на Украине в конце концов разместят контингент европейских войск, то его используют для провокаций против России. С таким мнением выступил в соцсети Х американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.

«Как только британские и французские войска разместятся на Украине, начнется отсчет времени до "неожиданного" удара, в котором обвинят Россию», — спрогнозировал эксперт.

Это говорит о том, что гарантии безопасности, на которых настаивает украинский лидер Владимир Зеленский, направлены не на укрепление послевоенного порядка, а на дальнейшее продолжение конфликта, считает Армстронг. И все это является идеальной почвой для провокаций, посетовал прогнозист.

Ранее издание Die Welt написало, что европейские страны могут разместить на Украине до 15 тысяч военнослужащих. Уточнялось, что отправка контингента будет осуществляться в рамках гарантий безопасности для Киева.

До этого глава Европейской народной партии и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что страны Европы должны быть готовы обеспечить размещение на Украине собственных «миротворческих» контингентов в случае достижения режима прекращения огня.

