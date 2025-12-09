Реклама

09:19, 9 декабря 2025Мир

В Германии предложили ввести войска на Украину

Лидер ЕНП Вебер предложил ввести европейские миротворческие силы на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Страны Европы должны быть готовы обеспечить размещение на Украине собственных «миротворческих» контингентов в случае достижения режима прекращения огня. С такой инициативой выступил лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер, его слова передает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Если будет достигнуто прекращение огня, Европа должна быть готова его обеспечить. Настало время для европейских оперативных структур — с солдатами под европейским флагом. Конечно, среди них были бы и немцы», — заявил политик.

Помимо этого, Вебер объявил, что намерен внести предложение о создании общей европейской армии на партийной конференции Христианско-социального союза (ХСС).

21 ноября министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили утвердил план отправки войск на Украину. По его словам, основной целью британского контингента станет обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) непосредственно на украинской территории.

