В Европе высказались о размещении войск на Украине

Welt: Европейские страны могут разместить на Украине до 15 тысяч военнослужащих

Европейские страны могут разместить на Украине до 15 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Die Welt.

«В качестве масштаба развертывания европейских сухопутных войск за первые шесть месяцев приводится цифра "от 10 000 до 15 000", в зависимости от заявок участвующих государств», — сказано в публикации.

Отправка контингента будет осуществляться в рамках гарантий безопасности для Украины. Отмечается, что Франция и Великобритания готовы участвовать в этой инициативе только по приглашению Киева, без мандата ООН или Европейского Союза (ЕС).

Ранее глава Европейской народной партии (ЕНП) и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что страны Европы должны быть готовы обеспечить размещение на Украине собственных «миротворческих» контингентов в случае достижения режима прекращения огня.