Канцлер Германии предупредил Украину о неизбежности компромиссов с Россией

Мерц: Украине придется пойти на компромиссы в рамках мирного урегулирования

Украине придется пойти на компромиссы для урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже, трансляцию которой вел телеканал Phoenix.

Он подчеркнул, что Киев и союзники неустанно работают над достижением мира, но для этого, безусловно, придется пойти на уступки. О каких именно компромиссах может идти речь, канцлер не уточнил.

«В сложившихся геополитических условиях от нас потребуются большие усилия, в том числе в ближайшие дни, недели, а может быть, и месяцы», — добавил он.

Ранее Мерц заявил, что европейские силы в случае их размещения на прилегающей к Украине территории НАТО могут быть задействованы при возобновлении конфликта.