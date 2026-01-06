Мерц назвал условия использования европейских сил на Украине

Мерц: Европейские силы могут привлечь при возобновлении конфликта на Украине

Европейские силы в случае их размещения на прилегающей к Украине территории НАТО могут быть задействованы при возобновлении конфликта. Такие условия назвал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, его слова передает РИА Новости.

Он признал, что данные вопросу требуют обсуждения в полном пакете гарантий безопасности для Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Речь идет о развертывании войск стран Запада после завершения конфликта.

В свою очередь лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что предложение «коалиции желающих» об отправке европейских войск на Украину является чистым безумием.