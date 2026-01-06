Реклама

21:59, 6 января 2026Мир

Во Франции назвали безумием отправку европейских войск на Украину

Филиппо: Предложение ЕС об отправке войск на Украину является чистым безумием
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Rachel Sommer / dpa / Global Look Press

Предложение «коалиции желающих» об отправке европейских войск на Украину является чистым безумием. Так эту идею назвал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

«Осознаем ли мы безумное количество французских солдат, которых собираются отправить на Украину ради конфликта, который абсолютно нас не касается?! Это чистое безумие!», — написал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Речь идет о развертывании войск стран Запада после завершения конфликта.

