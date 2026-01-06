Во Франции назвали безумием отправку европейских войск на Украину

Предложение «коалиции желающих» об отправке европейских войск на Украину является чистым безумием. Так эту идею назвал лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.
«Осознаем ли мы безумное количество французских солдат, которых собираются отправить на Украину ради конфликта, который абсолютно нас не касается?! Это чистое безумие!», — написал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Речь идет о развертывании войск стран Запада после завершения конфликта.