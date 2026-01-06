Реклама

На Западе договорились о численности ВСУ

Макрон: Численность ВСУ после завершения конфликта составит 700 тысяч военных
Фото: Reuters

После завершения конфликта на Украине предельная численность Вооруженных сил страны (ВСУ) составит 700 тысяч человек. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи так называемой «коалиции желающих», пресс-конференция транслировалась агентством Associated Press.

Киев настаивал на том, чтобы оставить на службе 800 тысяч военных. По словам Макрона, западные партнеры обязались обеспечить поддержку украинской армии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Речь идет о развертывании войск стран Запада после завершения конфликта.

В 2025 году из рядов ВСУ дезертировали более 200 тысяч человек, что составляет почти четвертую часть численности украинской армии. Согласно подсчетам, с января по октябрь 2025 года из украинских войск сбежали более 176 тысяч человек.

