Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:22, 27 декабря 2025Бывший СССР

Из ВСУ дезертировала четверть бойцов

ТАСС: В 2025 году из ВСУ дезертировали более 200 тыс. человек
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Всего в 2025 году из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировали более 200 тысяч человек, что составляет почти четвертую часть численности украинской армии. Об этом сообщило ТАСС на основе подсчетов.

Согласно подсчетам, с января по октябрь 2025 года из рядов ВСУ дезертировали или ушли в СОЧ (самовольное оставление части) более 176 тысяч человек. Данных за ноябрь и декабрь нет, однако, с учетом тенденции, за весь 2025 год их число может варьироваться от 214 до 230 тысяч.

Ранее стало известно, что колумбийские дезертиры ВСУ разыскиваются в Харьковской области. Из украинских войск сбежали около 20 бойцов колумбийского происхождения. Отмечается, что подобный инцидент происходит не в первый раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У него ничего нет, пока я это не одобрю». Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и понадеялся на встречу с Путиным

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    В Киеве прозвучали новые взрывы

    Раскрыто число дезертиров из ВСУ в 2025 году

    В России сделали прогноз о результатах встречи Зеленского и Трампа в США

    Стало известно о погибших при провале машины под лед в российском регионе

    У берегов Гренландии обнаружили глубинную экосистему

    Россиянам начали аннулировать ВНЖ в одной европейской стране

    Российский военкор объявил о взломе созданной в 2014 году линии обороны ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok