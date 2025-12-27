ТАСС: В 2025 году из ВСУ дезертировали более 200 тыс. человек

Всего в 2025 году из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировали более 200 тысяч человек, что составляет почти четвертую часть численности украинской армии. Об этом сообщило ТАСС на основе подсчетов.

Согласно подсчетам, с января по октябрь 2025 года из рядов ВСУ дезертировали или ушли в СОЧ (самовольное оставление части) более 176 тысяч человек. Данных за ноябрь и декабрь нет, однако, с учетом тенденции, за весь 2025 год их число может варьироваться от 214 до 230 тысяч.

Ранее стало известно, что колумбийские дезертиры ВСУ разыскиваются в Харьковской области. Из украинских войск сбежали около 20 бойцов колумбийского происхождения. Отмечается, что подобный инцидент происходит не в первый раз.