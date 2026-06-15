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06:40, 15 июня 2026Бывший СССР

По Киеву нанесен массированный удар сотнями дронов

RusVesna: По Киеву нанесен массированный удар сотнями дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В ночь на 15 июня по Киеву был нанесен массированный удар. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

По подсчетам, в атаке были задействованы около 480 ударных дронов, примерно 28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 и не менее семи гиперзвуковых «Цирконов». В результате было поражено более 40 целей.

Местные жители жалуются на едкий дым от начавшихся пожаров. По заявлению горожан, сейчас в Киеве очень тяжело дышать.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице 140 тысяч абонентов остались без света в результате повреждения линий электропередач.

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