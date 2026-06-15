RusVesna: По Киеву нанесен массированный удар сотнями дронов

В ночь на 15 июня по Киеву был нанесен массированный удар. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

По подсчетам, в атаке были задействованы около 480 ударных дронов, примерно 28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 и не менее семи гиперзвуковых «Цирконов». В результате было поражено более 40 целей.

Местные жители жалуются на едкий дым от начавшихся пожаров. По заявлению горожан, сейчас в Киеве очень тяжело дышать.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице 140 тысяч абонентов остались без света в результате повреждения линий электропередач.