Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:42, 20 ноября 2025Бывший СССР

Стало известно о дезертирстве колумбийцев в Харьковской области

ВСУ разыскивают колумбийских дезертиров в Харьковской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Колумбийские дезертиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) разыскиваются в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«Из ВСУ сбежали около 20 бойцов колумбийского происхождения. Теперь их разыскивают по всей Харьковской области», — передает канал слова своего источника.

Отмечается, что подобный инцидент происходит не в первый раз, когда иностранные наемники уходят в бега и покидают свое расположение.

Ранее колумбийский правозащитник и военный в отставке Данте Инкапье рассказал, что группа колумбийских наемников, пытавшихся покинуть Украину вопреки воле их командования, бесследно исчезла.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Уберут и тебя». Лукашенко предупредил Зеленского, что Запад может отстранить его от власти

    Россияне выразили свое отношение к тучным людям в самолетах

    Специально переехавшего многодетную россиянку водителя BMW осудили на 11 лет

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Москвичей предупредили об опасности

    Эксперту шоу Соловьева стало плохо в Москве

    Диабет неожиданно связали с риском развития опасного рака

    Госдума приняла закон о повышении налогов для букмекеров в 60 раз

    В США рассказали о попытках Украины втянуть НАТО в конфликт

    Минобороны сообщило о занятии одного из районов Покровска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости