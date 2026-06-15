Восходящей звезды футбола не стало при загадочных обстоятельствах в 19 лет

В Мексике восходящая звезда футбола Эрнандес умерла при загадочных обстоятельствах

В Мексике при загадочных обстоятельствах не стало восходящей звезды футбола Исабель Акосты Эрнандес. Об этом сообщает Need To Know.

19-летнюю спортсменку из города Масатлан, штат Синалоа, обнаружили без признаков жизни 9 июня у нее дома. Прибывшие на место врачи помочь девушке не смогли. Признаков насилия или борьбы в доме полиция не нашла. Следователи оцепили район, где она жила, но об арестах в связи со случившимся информации нет.

Эрнандес выступала на позиции вратаря. До 19 лет выступала за клуб Mazatlán, а недавно перешла в команду Obson Dynamo третьего дивизиона чемпионата страны, где не только играла, но и тренировала младших одноклубниц. В команде Эрнандес называли восходящей звездой, чей путь из футбольной академии до выступлений за профессиональные команды вдохновил многих девочек заняться спортом.

Что именно случилось с Эрнандес, пока неизвестно. Как пишет Need To Know, сейчас власти штата Синалоа усилили меры безопасности из-за всплеска активности банд в сельских районах, однако смерть спортсменки не связывают с криминалом.

Ранее сообщалось, что в Бразилии не стало знаменитого молодого бодибилдера Ганли Габриэля, который попал в больницу в состоянии комы. Молодого человека, у которого были сотни поклонников по всему миру, нашли на кухне его квартиры без признаков жизни.