Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:30, 15 июня 2026Из жизни

Восходящей звезды футбола не стало при загадочных обстоятельствах в 19 лет

В Мексике восходящая звезда футбола Эрнандес умерла при загадочных обстоятельствах
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: FotoDax / Shutterstock / Fotodom

В Мексике при загадочных обстоятельствах не стало восходящей звезды футбола Исабель Акосты Эрнандес. Об этом сообщает Need To Know.

19-летнюю спортсменку из города Масатлан, штат Синалоа, обнаружили без признаков жизни 9 июня у нее дома. Прибывшие на место врачи помочь девушке не смогли. Признаков насилия или борьбы в доме полиция не нашла. Следователи оцепили район, где она жила, но об арестах в связи со случившимся информации нет.

Эрнандес выступала на позиции вратаря. До 19 лет выступала за клуб Mazatlán, а недавно перешла в команду Obson Dynamo третьего дивизиона чемпионата страны, где не только играла, но и тренировала младших одноклубниц. В команде Эрнандес называли восходящей звездой, чей путь из футбольной академии до выступлений за профессиональные команды вдохновил многих девочек заняться спортом.

Материалы по теме:
«Доживу до 180 лет, если выживу» Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Доживу до 180 лет, если выживу»Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
8 февраля 2019
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал» Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал»Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
7 марта 2019

Что именно случилось с Эрнандес, пока неизвестно. Как пишет Need To Know, сейчас власти штата Синалоа усилили меры безопасности из-за всплеска активности банд в сельских районах, однако смерть спортсменки не связывают с криминалом.

Ранее сообщалось, что в Бразилии не стало знаменитого молодого бодибилдера Ганли Габриэля, который попал в больницу в состоянии комы. Молодого человека, у которого были сотни поклонников по всему миру, нашли на кухне его квартиры без признаков жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Киев готовится к потере Константиновки и Краматорска». Украина начала эвакуацию семей с детьми и промышленных предприятий

    Стало известно о ракетной опасности в граничащем с Москвой регионе

    Мужчина притворился работником отеля и изнасиловал трех туристок в Испании

    В Кронштадте представили боевых роботов «Катюша»

    Девушка увлеклась сериалом и поплатилась «бурными извержениями» из своего тела

    На Западе испугались будущих потрясений из-за Украины

    ВСУ бросили на оборону Константиновки «что-то вроде спецназа»

    ВСУ атаковали мосты из Херсонской области в Крым

    Обувь мужчин во время отдыха смутила пользователей сети

    Раскрыт доступный суперфуд для здорового долголетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok