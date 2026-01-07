Одна страна ЕС отказалась отправлять военных на Украину

Премьер Хорватии Пленкович заявил, что страна не отправит военных на Украину

Хорватия не собирается отправлять своих военных на Украину. Об отказе от участия в инициативе «коалиции желающих» сообщил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович на своей странице в соцсети Х.

«Мы подчеркнули, что хорватские солдаты не будут участвовать в многонациональных силах "коалиции желающих" на территории Украины после достижения прекращения огня и мирного соглашения», — написал он.

Политик отметил, что Хорватия, как и другие страны Европейского союза (ЕС), которые откажутся от отправки войск на Украину, будут помогать с восстановлением украинской экономики.

Ранее стало известно, что Швеция намерена сыграть роль в международных миротворческих усилиях по Украине. Королевство отправит многостороннему контингенту самолеты Gripen, о чем заявил премьер-министр Ульф Кристерссон после встречи «коалиции желающих» в Париже.