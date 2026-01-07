Реклама

Одна страна ЕС отказалась отправлять военных на Украину

Премьер Хорватии Пленкович заявил, что страна не отправит военных на Украину
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alen Gurovic / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Хорватия не собирается отправлять своих военных на Украину. Об отказе от участия в инициативе «коалиции желающих» сообщил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович на своей странице в соцсети Х.

«Мы подчеркнули, что хорватские солдаты не будут участвовать в многонациональных силах "коалиции желающих" на территории Украины после достижения прекращения огня и мирного соглашения», — написал он.

Политик отметил, что Хорватия, как и другие страны Европейского союза (ЕС), которые откажутся от отправки войск на Украину, будут помогать с восстановлением украинской экономики.

Ранее стало известно, что Швеция намерена сыграть роль в международных миротворческих усилиях по Украине. Королевство отправит многостороннему контингенту самолеты Gripen, о чем заявил премьер-министр Ульф Кристерссон после встречи «коалиции желающих» в Париже.

