00:23, 7 января 2026Мир

Страна НАТО приняла решение по истребителям Украине после встречи в Париже

Премьер Кристерссон: Швеция направит Киеву самолеты Gripen после достижения мира
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Tom Little / Reuters

Швеция намерена сыграть роль в международных миротворческих усилиях по Украине, если будут достигнуты мирные договоренности. Королевство отправит многостороннему контингенту самолеты Gripen, о чем заявил премьер-министр Ульф Кристерссон после встречи «коалиции желающих» в Париже, передает агентство TT.

По его словам, страна должна стать частью более широких усилий после мирного урегулирования. «Швеция заявила, что готова внести свой вклад как в воздушное наблюдение с помощью самолетов Gripen <...>, так и в разминирование в Черном море», — заявил Кристерссон.

Кроме того, шведское государство продолжит проведение подготовки для военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как добавил премьер, у стран «коалиции желающих» есть еще большое количество непроясненных вопросов. Между европейскими лидерами был достигнут прогресс, однако в ближайшие недели еще предстоит решить некоторые задачи по целому ряду направлений, отметил политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о планах по будущему вводу многонациональных сил на Украину. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, договоренности о конкретных гарантиях от каждой страны сейчас есть, но на уровне черновиков.

После саммита Елисейский дворец опубликовал заявление, в котором говорится, что страны «коалиции желающих» решили участвовать в мониторинге прекращения огня после остановки конфликта на Украине. Руководящей фигурой в процессе, как полагают западные союзники Киева, должен стать Вашингтон.

