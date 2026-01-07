Союзники Украины сделали заявление о прекращении огня после встречи в Париже

Союзники Киева заявили об участии в мониторинге прекращения огня на Украине

Страны «коалиции желающих» намерены участвовать в мониторинге прекращения огня после остановки конфликта на Украине под руководством Вашингтона. Такое заявление выпустил Елисейский дворец по итогам пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, французского лидера Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

В нем уточняется, что страны коалиции готовы взять на себя обязательства по созданию системы гарантий безопасности. Они должны вступить после того, как в силу начнет действовать режим прекращения огня.

Союзники Киева готовы участвовать в механизме отслеживания и проверки прекращения огня, который могут возглавить Соединенные Штаты, указала пресс-служба президентского дворца Франции. Кроме того, коалиция заявила о намерении создать спецкомиссию, которая будет специализироваться на «установлении ответственности и устранении любых нарушений» данного режима.

Помимо прочего, в заявлении дворца отмечается, что было решено создать координационный центр в Париже. Предполагается, что в него должны войти страны «коалиции желающих», Вашингтон и Киев.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал, что Лондон поучаствует в миссии по мониторингу прекращения огня на Украине. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции по результатам саммита стран «коалиции желающих», на котором он, украинский президент Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о планах по будущему вводу многонациональных сил на Украину.