Стармер раскрыл подробности о запланированной миссии США по Украине

Стармер: Лондон поучаствует в миссии по мониторингу прекращения огня на Украине

Британия примет участие в возглавляемой США миссии по наблюдению за прекращением огня на Украине после остановки конфликта. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции, которая завершила встречу стран «коалиции желающих» в Париже, трансляция опубликована на YouTube.

«Мы будем участвовать в мониторинге и верификации любого прекращения огня под руководством США», — анонсировал Стармер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. В документе говорится о развертывании западных войск после завершения конфликта.

Между тем, спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что участники переговоров по Украине в Париже смогли добиться прогресса по нескольким ключевым вопросам. Он также сообщил, что 7 января продолжатся консультации с Украиной, выразив надежду на достижение «дополнительной позитивной динамики».