22:15, 6 января 2026Мир

Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах по Украине

Уиткофф: Участники переговоров по Украине в Париже добились прогресса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Участники переговоров по Украине в Париже добились прогресса по нескольким ключевым направлениям. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в соцсети X.

В частности, были достигнуты договоренности в вопросах разработки рамочного соглашения о двусторонних гарантиях безопасности и плана обеспечения процветания. Уиткофф также анонсировал продолжение консультаций с Украиной 6 и 7 января. Он выразил надежду на достижение «дополнительной позитивной динамики».

Ранее «коалиция желающих» представила рамочный документ по гарантиям безопасности для Украины. По словам Уиткоффа, американская сторона поддержала этот подход.

