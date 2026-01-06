«Коалиция желающих» представила гарантии безопасности для Украины

Уиткофф: Коалиция желающих представила рамочный документ по гарантиям Украине

«Коалиция желающих» представила рамочный документ по гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после саммита в Париже.

Вашингтон считает, что прочные гарантии безопасности и экономические обязательства являются ключом к устойчивому миру на Украине, подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что общая позиция «коалиции желающих» и США по гарантия безопасности для Киева может быть готова к концу января. При этом он уточнил, что конкретные гарантии пока находятся на уровне черновиков.