Премьер Польши раскрыл сроки подготовки гарантий безопасности для Украины

Туск: Коалиция желающих и США подготовят гарантии для Украины до конца января

«Коалиция желающих» и США могут подготовить общую позицию по гарантиям безопасности для Украины к концу января. Об этом

сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи европейских лидеров в Париже, передает РИА Новости.

«Кажется очень правдоподобным, только не ловите меня на слове, что до конца января общая позиция должна быть готова», — сказал он.

Ранее стало известно, что США и Евросоюз (ЕС) хотят согласовать планы по гарантиям безопасности для Украины на саммите в Париже и интегрировать предложения Вашингтона в план «коалиции желающих». Как отмечало агентство Bloomberg, соглашение о гарантиях безопасности включает в себя возможность присутствия в стране американских войск после заключения мира, но пока остается неясным, какую роль они будут играть и где именно их разместят.