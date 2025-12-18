Реклама

16:26, 18 декабря 2025Мир

МИД уличил «коалицию желающих» в желании оккупировать Украину

Захарова: Западная «коалиция желающих» планирует оккупировать Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Западные страны из так называемой «коалиции желающих» вынашивают планы военной оккупации Украины, а урегулирование российско-украинского конфликта их не интересует. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Вместо того, чтобы сосредоточиться на поиске вариантов урегулирования кризиса... входящие в эту коалицию страны, по сути, разрабатывают планы по оккупации Украины», — сказала дипломат, назвав «коалицию желающих» «коалицией подстрекателей к продолжению войны».

