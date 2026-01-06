Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине

Стармер: Лондон и Париж создадут военные базы на Украине после прекращения огня

Великобритания и Франция создадут военные базы по всей территории Украины после прекращения огня. Об этом сообщил британский премьер-министр Кир Стармер после саммита в Париже, передает РИА Новости.

Помимо этого, Париж и Лондон хотят построить охраняемые склады техники и оружия для украинской армии. По словам Стармера, Британия также намерена участвовать в возглавляемой США миссии по наблюдению за прекращением огня.

«Во-вторых, мы будем поддерживать долгосрочное предоставление вооружений для обороны Украины. И в-третьих, мы будем работать над принятием обязательств по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России», — рассказал он.

В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что Берлин после завершения конфликта на Украине может разместить силы «на прилегающей к ней территории НАТО».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Речь идет о развертывании войск стран Запада после завершения конфликта