Зеленский анонсировал подписание документов по гарантиям безопасности для Украины

Зеленский сообщил о готовности документов по гарантиям безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности для государства готовы, а также анонсировал их скорое подписание. Слова украинского лидера приводит Insider UA в Telegram-канале.

«Документы по гарантиям безопасности для Украины готовы. В ближайшее время состоится подписание», — высказался он.

Помимо этого, президент Украины, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Речь идет о развертывании войск стран Запада после завершения конфликта

Ранее «коалиция желающих» представила рамочный документ по гарантиям безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что американская сторона поддержала этот подход.