Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:04, 6 января 2026Бывший СССР

Зеленский анонсировал подписание документов по гарантиям безопасности для Украины

Зеленский сообщил о готовности документов по гарантиям безопасности для Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Darren Calabrese / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности для государства готовы, а также анонсировал их скорое подписание. Слова украинского лидера приводит Insider UA в Telegram-канале.

«Документы по гарантиям безопасности для Украины готовы. В ближайшее время состоится подписание», — высказался он.

Помимо этого, президент Украины, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Речь идет о развертывании войск стран Запада после завершения конфликта

Ранее «коалиция желающих» представила рамочный документ по гарантиям безопасности для Украины. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что американская сторона поддержала этот подход.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев и Запад подписали декларацию о будущем вводе войск на Украину

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    Банки массово блокируют переводы россиян даже самим себе. Как этого избежать

    В США высказались об «одном из сложнейших» вопросов конфликта на Украине

    Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах по Украине

    Вертолеты для военных операций США внезапно прибыли в страну НАТО

    Зеленский анонсировал подписание документов по гарантиям безопасности для Украины

    Во Франции назвали безумием отправку европейских войск на Украину

    «Коалиция желающих» представила гарантии безопасности для Украины

    Дуров высказался о зависимости Telegram от российского капитала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok