Премьер-министр Бельгии назвал Трампа голодной гусеницей

Премьер Бельгии де Вечер: Европа должна дать отпор голодной гусенице Трампу

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сравнил президента США Дональда Трампа с голодной гусеницей. Об этом он заявил, комментируя угрозы американского лидера в отношении Гренландии, сообщает издание Metro.

«Хватит! Европа должна дать отпор "голодной гусенице" Дональду Трампу», — сказал Де Вевер. Он подчеркнул, что уговоры в отношении Вашингтона закончились и стали контрпродуктивными.

Бельгийский премьер призвал европейские страны вооружиться для противодействия потенциальному военному вмешательству США в дела Гренландии. По его словам, наступил момент, когда дипломатические уговоры должны смениться конкретными действиями по защите европейских интересов.

Ранее Трамп назвал Гренландию куском льда и попросил НАТО отдать ее Соединенным Штатам. Трамп также напомнил, что в Североатлантическом альянсе его называют «папочкой». Он отметил, что США будут благодарны в случае приобретения Гренландии, однако в случае отказа запомнят это. Трамп подчеркнул, что Вашингтон всегда готов поддержать НАТО, но сомневается в способности блока оказать поддержку США.