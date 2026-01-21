Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:37, 21 января 2026Мир

Премьер-министр Бельгии назвал Трампа голодной гусеницей

Премьер Бельгии де Вечер: Европа должна дать отпор голодной гусенице Трампу
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Барт де Вевер

Барт де Вевер. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сравнил президента США Дональда Трампа с голодной гусеницей. Об этом он заявил, комментируя угрозы американского лидера в отношении Гренландии, сообщает издание Metro.

«Хватит! Европа должна дать отпор "голодной гусенице" Дональду Трампу», — сказал Де Вевер. Он подчеркнул, что уговоры в отношении Вашингтона закончились и стали контрпродуктивными.

Бельгийский премьер призвал европейские страны вооружиться для противодействия потенциальному военному вмешательству США в дела Гренландии. По его словам, наступил момент, когда дипломатические уговоры должны смениться конкретными действиями по защите европейских интересов.

Ранее Трамп назвал Гренландию куском льда и попросил НАТО отдать ее Соединенным Штатам. Трамп также напомнил, что в Североатлантическом альянсе его называют «папочкой». Он отметил, что США будут благодарны в случае приобретения Гренландии, однако в случае отказа запомнят это. Трамп подчеркнул, что Вашингтон всегда готов поддержать НАТО, но сомневается в способности блока оказать поддержку США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно местонахождение Зеленского после слов Трампа о встрече с ним

    Как перестать работать по пятницам так, чтобы вас не уволили. Есть один способ

    Трясина, келья, туалет. Семь странных мест, где зумеры ищут дом и отдых

    Раскрыты подробности дела о подрыве генерала Кириллова в Москве. Военачальника изрешетило шариками для рогатки

    Россиянам раскрыли новый способ заработка через соцсеть

    Экс-стилист невестки Виктории Бекхэм раскрыл правду о ее характере

    Россиянам пригрозили штрафами за установку батарей

    «Ростех» рассказал о «штурмовом танке» ВС России

    Известный певец сбросил 90 килограммов без лекарств и рассказал о секрете похудения

    Мужчина забил сотрудницу отеля в Таиланде железным прутом и украл ее вещи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok