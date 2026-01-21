Трамп попросил у НАТО кусок льда для «папочки»

Трамп назвал Гренландию куском льда и попросил НАТО отдать ее

Президент США Дональд Трамп назвал Гренландию куском льда и попросил НАТО отдать ее Соединенным Штатам. Трансляция выступления американского лидера доступна на YouTube-канале Белого дома.

По словам американского лидера, Гренландия представляет собой «кусок льда». Трамп также напомнил, что в Североатлантическом альянсе его называют «папочкой». Он отметил, что США будут благодарны в случае приобретения Гренландии, однако в случае отказа «запомнят» это. Трамп заверил, что Вашингтон всегда готов поддержать НАТО, но сомневается в способности блока оказать поддержку США.

«Итак, мы хотим кусок льда для защиты мира. Мы никогда не просили ничего другого», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что только США способны защитить Гренландию.