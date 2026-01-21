Трамп выступил с заявлением о Гренландии

Трамп: Только США способны защитить Гренландию

Президент США Дональд Трамп заявил, что только его страна способна защитить Гренландию. Его выступление на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

«Ни одна страна не сможет обеспечить безопасность Гренландии. Только США», — отметил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что он уважает народ Гренландии и Дании, однако каждый союзник США имеет обязательство защищать свои территории, в то время как Дания не смогла себя защитить во время Второй мировой войны. По его словам, Вашингтон продемонстрировал способность обеспечивать безопасность в ходе недавней операции в Венесуэле.

Американский лидер отметил, что он стремится к «немедленным переговорам» о приобретении Гренландии и не хочет использовать для этого военную силу. Трамп подчеркнул, что США должны владеть островом, чтобы быть способными его защищать.

Ранее Трамп начал речь на форуме в Давосе, раскритиковав Европу и назвав континент проблемным.