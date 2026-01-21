Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:51, 21 января 2026Мир

Трамп со сцены Давоса раскритиковал Европу

Трамп начал речь на форуме в Давосе, назвав Европу проблемным континентом
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент США Дональд Трамп начал речь на форуме в Давосе, раскритиковав Европу и назвав континент проблемным. Трансляция выступления американского лидера доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Я хочу, чтобы Европа чувствовала себя хорошо, но я думаю, что она движется в неправильном направлении. За последнее десятилетие Европа стала проблемным континентом», — сказал политик.

В начале своей речи президент США подчеркнул, что рад оказаться в прекрасном Давосе и выступить перед столькими уважаемыми лидерами бизнеса, «столькими друзьями и лишь немногими врагами».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Конгресс США предложил «очень милую женщину» на пост президента Венесуэлы. Что о ней известно и почему Трамп ее недолюбливает?

    Max уже стал обязательным для россиян. В каких сферах жизни без него не обойтись

    Тест на знание советских мультфильмов. Хорошо ли вы помните классику

    Ключевой партнер Москвы свел к минимуму импорт железа из России

    В инженерных войсках России сформировали подразделения с роботами

    Сотрудника аэропорта раздавило грузовым поддоном во время буксировки

    Раскрыта судьба расправившегося в автобусе с молодым человеком мигранта

    Россияне захотели работать среди растений

    Названы ориентировочные сроки изгнания «Газпрома» с энергорынка Сербии

    Россиянам напомнили о возможности получить деньги за падение зимой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok