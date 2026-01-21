Трамп со сцены Давоса раскритиковал Европу

Трамп начал речь на форуме в Давосе, назвав Европу проблемным континентом

Президент США Дональд Трамп начал речь на форуме в Давосе, раскритиковав Европу и назвав континент проблемным. Трансляция выступления американского лидера доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Я хочу, чтобы Европа чувствовала себя хорошо, но я думаю, что она движется в неправильном направлении. За последнее десятилетие Европа стала проблемным континентом», — сказал политик.

В начале своей речи президент США подчеркнул, что рад оказаться в прекрасном Давосе и выступить перед столькими уважаемыми лидерами бизнеса, «столькими друзьями и лишь немногими врагами».