10:33, 19 января 2026

В ЕС побоялись одного нового шага со стороны Трампа

WSJ: В ЕС боятся, что Трамп захочет другие территории после Гренландии
Варвара Кошечкина
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Ряд европейских лидеров боится, что, если президент США Дональд Трамп получит Гренландию, следующими могут стать другие территории Европы, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Некоторые лидеры ЕС, многие из которых являются членами НАТО, опасаются, что, если блок позволит Трампу взять под контроль Гренландию, американские притязания могут распространиться на другие европейские территории», — говорится в материале.

В статье отмечается, что подобная ситуация ставит под угрозу неприкосновенность военного альянса и может сказаться на украинском конфликте.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что ЕС ожидаемо капитулировал перед США по вопросу Гренландии.

