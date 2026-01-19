Спецпредставитель Путина заявил о быстрой капитуляции ЕС перед США

Дмитриев: ЕС ожидаемо быстро капитулировал перед США по вопросу Гренландии

Европейский союз (ЕС) ожидаемо быстро капитулировал перед США по вопросу Гренландии. Об этом заявил в соцсети X спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Быстрая капитуляция, как и предсказывалось», — написал он.

Так Дмитриев прокомментировал сообщения о том, что ЕС на данный момент не планирует вводить контрмеры в отношении Соединенных Штатов из-за Гренландии.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин против ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. Меры затронут Данию, Швецию, Францию, Германию, Нидерланды и Финляндию, а также не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию.