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05:00, 7 июня 2026Забота о себе

Нутрициолог дала совет желающим отказаться от сладкого

Нутрициолог Бирюкова посоветовала постепенно снижать количество сладкого в рационе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Снижать количество сладкого в рационе следует постепенно, без резких ограничений и пропусков приема пищи. Такой совет дала врач-нутрициолог Светлана Бирюкова в беседе с РИА Новости.

«Одна из самых частых ошибок — слишком большие интервалы между приемами пищи. Игнорирование правил может привести к раздражительности, внутреннему напряжению, проблемам со сном и ощущению постоянной тревоги», — предупредила врач.

Также Бирюкова посоветовала вместо перекуса использовать не фрукты или сладкие батончики, а йогурт или цельнозерновые хлебцы с сыром.

Ранее нутрициолог, специалист по здоровому питанию Виктория Кострова в беседе с «Лентой.ру» заявила, что систематическое превышение нормы сахара представляет собой не просто риск набрать лишний вес, калорийность здесь вторична.

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