Посол Германии рассказал о «хорошей» встрече с представителем МИД России перед отъездом

Посол ФРГ в России Ламбсдорф рассказал о «хорошей» встрече перед уходом с должности

Посол ФРГ в России Александр Граф Ламбсдорфф рассказал о «хорошей» встрече с представителями российского МИД перед своим уходом с должности. С таким заявлением немецкий дипломат выступил в интервью Der Spiegel.

Ламбсдорфф рассказал о прощальной беседе с рабочим контактом в российском МИД, которого он назвал «директором по Центральной Европе» (предположительно, имеется в виду директор Третьего Европейского департамента МИД России, в ведении которого находятся отношения с ФРГ, Олег Тяпкин — прим. «Ленты.ру»).

«Встреча прошла хорошо, несмотря на глубокие разногласия по вопросам», — подчеркнул он.

При этом посол ФРГ пожаловался на минимальные контакты министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его заместителей с представителями Германии и других стран, признанных недружественными.

Ламбсдорф, занимавший должность немецкого посла в России, завершил свою дипломатическую миссию и покинул Москву. Прощальный прием по случаю его отъезда состоялся в посольстве ФРГ 10 июля 2026 года.