Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:01, 17 июля 2026Экономика

Найдена самая дорогая квартира в небоскребах Москвы

Kalinka: Самую дорогую квартиру в небоскребах Москвы продают за 1,7 миллиарда рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
ЖК «Капитал Тауэрс»

ЖК «Капитал Тауэрс». Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Самую дорогую квартиру в небоскребах Москвы продают за 1,7 миллиарда рублей. Рекордсмена на рынке высотных новостроек столицы нашли специалисты агентства элитной недвижимости Kalinka, пишет РИА Новости.

С таким бюджетом можно приобрести жилье площадью 694 квадратных метра на 66-м этаже в жилом комплексе (ЖК) «Капитал Тауэрс». Дом находится по адресу Краснопресненская набережная, 14А, корпус 3.

Второе место среди самых дорогих квартир в небоскребах занимает квартира на 47-м этаже за 396,5 миллиона рублей. Объект площадью почти 213 «квадратов» находится в ЖК «Начало» на улице Макеева, владение 7.

Замыкает тройку лидеров квартира площадью 156 «квадратов» на 81-м этаже ЖК «Аурус». Она стоит 342 миллиона рублей и находится во 2-м Красногвардейском проезде.

Ранее стало известно, сколько стоит самая дешевая квартира рядом с метро в Москве. Такое жилье получится приобрести за 3,2 миллиона рублей. Это будет студия площадью 10 квадратных метров недалеко от станции «Шаболовская».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Задержан вернувшийся с СВО экс-замдиректора «Калашникова»
    Российские компании стали чаще уходить из небоскребов по одной причине
    Россиянин уснул в самолете до Турции и проснулся с подмененными деньгами в рюкзаке
    Появились подробности о задержании блогера Ильи Ремесло
    Стилист раскрыл россиянкам способы сочетать самый модный цвет лета
    Раскрыты детали первой встречи Зеленского с новым премьером
    В России предсказали умирание финансовой системы
    Москвича спасли от смертельно опасной аневризмы
    В России отреагировали на заявление МИД Украины о встрече Путина и Зеленского
    Медведь напал на спасших его людей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok