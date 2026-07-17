Найдена самая дорогая квартира в небоскребах Москвы

Kalinka: Самую дорогую квартиру в небоскребах Москвы продают за 1,7 миллиарда рублей

Самую дорогую квартиру в небоскребах Москвы продают за 1,7 миллиарда рублей. Рекордсмена на рынке высотных новостроек столицы нашли специалисты агентства элитной недвижимости Kalinka, пишет РИА Новости.

С таким бюджетом можно приобрести жилье площадью 694 квадратных метра на 66-м этаже в жилом комплексе (ЖК) «Капитал Тауэрс». Дом находится по адресу Краснопресненская набережная, 14А, корпус 3.

Второе место среди самых дорогих квартир в небоскребах занимает квартира на 47-м этаже за 396,5 миллиона рублей. Объект площадью почти 213 «квадратов» находится в ЖК «Начало» на улице Макеева, владение 7.

Замыкает тройку лидеров квартира площадью 156 «квадратов» на 81-м этаже ЖК «Аурус». Она стоит 342 миллиона рублей и находится во 2-м Красногвардейском проезде.

Ранее стало известно, сколько стоит самая дешевая квартира рядом с метро в Москве. Такое жилье получится приобрести за 3,2 миллиона рублей. Это будет студия площадью 10 квадратных метров недалеко от станции «Шаболовская».