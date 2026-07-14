Названа цена самой дешевой квартиры у метро в Москве

Стоимость самой дешевой квартиры у метро в Москве оценили в 3,2 миллиона рублей

В июле 2026 года стоимость самой дешевой квартиры в Москве в пешей доступности от метро, доступной для покупки на вторичном рынке жилья, оценили в 3,2 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте назвали аналитики «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», пишет ТАСС.

Речь идет о студии площадью 10 квадратных метров, расположенной неподалеку от станции метро «Шипиловская». Эксперты отметили, что в июне минимальная стоимость квартиры у метро составляла 3,5 миллиона рублей за объект аналогичного метража. При этом в марте-апреле нынешнего года за чуть более чем 3 миллиона рублей можно было приобрести жилье площадью 19,1 квадрата.

Специалисты отметили, что, хотя формально минимальный бюджет покупки жилья у метро практически не изменился, его фактическая доступность снизилась.

Ранее стало известно, что стоимость самой дешевой квартиры-студии в центре Петербурга оценили в 2,15 миллиона рублей.