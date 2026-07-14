Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:10, 14 июля 2026Экономика

Названа цена самой дешевой квартиры у метро в Москве

Стоимость самой дешевой квартиры у метро в Москве оценили в 3,2 миллиона рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В июле 2026 года стоимость самой дешевой квартиры в Москве в пешей доступности от метро, доступной для покупки на вторичном рынке жилья, оценили в 3,2 миллиона рублей. Информацию о соответствующем объекте назвали аналитики «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», пишет ТАСС.

Речь идет о студии площадью 10 квадратных метров, расположенной неподалеку от станции метро «Шипиловская». Эксперты отметили, что в июне минимальная стоимость квартиры у метро составляла 3,5 миллиона рублей за объект аналогичного метража. При этом в марте-апреле нынешнего года за чуть более чем 3 миллиона рублей можно было приобрести жилье площадью 19,1 квадрата.

Специалисты отметили, что, хотя формально минимальный бюджет покупки жилья у метро практически не изменился, его фактическая доступность снизилась.

Ранее стало известно, что стоимость самой дешевой квартиры-студии в центре Петербурга оценили в 2,15 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Названо возможное место запуска беспилотников на один из крупнейших НПЗ юга России
    В Кремле высказались о позиции Азербайджана по Украине
    ФСБ разоблачила отдавшую военные сведения СБУ россиянку
    Лидер одной страны передал послание Путину
    В Кремле отреагировали на новые европейские санкции
    Российский КС-К назвали антидроновым оружием
    В Кремле высказались об отношениях с Азербайджаном
    Министр обороны Венгрии захотел закрыть двери перед Россией
    Звезда «Дневников вампира» женился на 26-летней модели
    В Кремле отреагировали на санкции ЕС против мессенджера «Макс»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok