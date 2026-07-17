Дроздова высказалась об уехавших артистах фразой «ночами грызут свои подушки»

Ольга Дроздова предположила, что уехавшие из России артисты жалеют о своем решении

Народная артистка России Ольга Дроздова раскрыла отношение к уехавшим из страны коллегам. Об этом она рассказала в шоу «12 вопросов», доступном на YouTube.

«Они психанули, жалеют и ночами в слезах грызут свои подушки. Я больше чем уверена», — поделилась актриса.

По словам Дроздовой, ей больно за покинувших страну коллег, с которыми она выходила на сцену. Актриса подчеркнула, что существует некая точка невозврата, когда человек уже переступил черту, однако «все в руках божьих».

«Мне кажется, что у Господа нет невозвратных. Все можно вернуть. Помолиться, попросить прощения, с самим собой разобраться», — считает Дроздова.

Ранее муж Ольги Дроздовой актер Дмитрий Певцов посоветовал уехавшим из России артистам заниматься своим делом, а не «квакать» и «изливать желчь». «Собака лает, караван идет», — подчеркнул он.