Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
08:57, 27 сентября 2025Культура

В Госдуме высказались об уехавших артистах

Певцов призвал развивать эстраду России на фоне деятельности уехавших артистов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Депутат Госдумы Дмитрий Певцов посоветовал уехавшим из России артистам заниматься своим делом, а не «квакать» и «изливать желчь». Об этом он сообщил в разговоре с РИА Новости.

По его мнению, необходимо развивать эстраду России. «Собака лает, караван идет», — подытожил собеседник агентства.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов высказался об уехавших из России представителях шоу-бизнеса. Он призвал лишать таких артистов гражданства и заявил, что по отношению к ним не должно быть «никакой пощады». Он также заявил, что артисты, выступавшие против специальной военной операции, должны иметь проблемы при возвращении в Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе предупредили о новой большой войне

    В Госдуме высказались об уехавших артистах

    Светлаков и Малахов исчезли из дела о теракте в «Крокусе»

    Задержан третий подозреваемый по делу о продаже суррогатного алкоголя в Ленобласти

    На Украине объявили в розыск главу «Росатома»

    В российском аэропорту сняли временные ограничения

    Заблокированный в Харьковской области взвод ВСУ бросили умирать

    В российском городе беспилотники повредили торговые объекты

    США выдвинули Индии связанное с Россией требование

    Российским паралимпийцам разрешили выступать с флагом и гимном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости