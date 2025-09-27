В Госдуме высказались об уехавших артистах

Певцов призвал развивать эстраду России на фоне деятельности уехавших артистов

Депутат Госдумы Дмитрий Певцов посоветовал уехавшим из России артистам заниматься своим делом, а не «квакать» и «изливать желчь». Об этом он сообщил в разговоре с РИА Новости.

По его мнению, необходимо развивать эстраду России. «Собака лает, караван идет», — подытожил собеседник агентства.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов высказался об уехавших из России представителях шоу-бизнеса. Он призвал лишать таких артистов гражданства и заявил, что по отношению к ним не должно быть «никакой пощады». Он также заявил, что артисты, выступавшие против специальной военной операции, должны иметь проблемы при возвращении в Россию.

