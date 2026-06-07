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05:33, 7 июня 2026Мир

США заявили о перехвате двух иранских БПЛА

CENTCOM: ВС США перехватили 2 иранских БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Reuters / Reuters

Вооруженные силы (ВС) США перехватили два иранских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), якобы угрожавших судоходству в Ормузском проливе. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) на своей странице в социальной сети X.

«Силы США на Ближнем Востоке сбили два ударных иранских беспилотника-камикадзе, которые угрожали международному судоходству в Ормузском проливе», — говорится в сообщении.

Ранее США нанесли новые удары по Ирану, поразив радары в Горуке и на острове Кешм. «Американские войска сохраняют бдительность и готовы ответить на неоправданную иранскую агрессию в целях самообороны», — подчеркнуло центральное командование Пентагона.

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