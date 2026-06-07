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04:52, 7 июня 2026Мир

В Румынии призвали прекратить военную поддержку Украины

Депутат ЕП Пиперя призвал перекрыть всю помощь Украине после удара по Констанце
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Румынии необходимо немедленно сообщить главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о прекращении военной поддержки Киева после инцидента с морским беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об это заявил румынский евродепутат Георге Пиперя в социальной сети X.

«Это должно быть сделано до выяснения точных причин и обстоятельств взрыва украинского морского дрона, из-за которого на грани уничтожения оказался крупнейший румынский порт и возникла угроза катастрофы для второго по величине города румын [Констанцы]», — заявил он.

О самопроизвольном взрыве морского беспилотника стало известно 5 июня. В Вооруженных силах Украины признали потерю управления над четырьмя аппаратами. Первый взорвался в самом порту, второй — в открытом море возле него, а третий и четвертый — примерно в 145 километрах к востоку от Констанцы.

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