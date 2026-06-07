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06:05, 7 июня 2026Мир

В США назвали следующую цель Запада после Украины

Хадсон: Запад может попробовать компенсировать поражение на Украине атакой на Кубу
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Christian Mang / Reuters

Профессор Университета Миссури Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала заявил, что западные страны, возможно, захотят компенсировать неудачу на Украине символической победой в другом регионе, например, атаковав Кубу или Каракас.

Однако, по его мнению, такой шаг лишь ухудшит их ситуацию.

«Конечно, Запад может (…) устроить себе приятный момент победы. (…) Например, разбомбить Гавану или Каракас. Но тогда весь мир снова увидит, что (…) сверхдержава ведет войну против маленькой, бедной страны», — отметил Хадсон.

По словам профессора, Западу необходимо отказаться от агрессивной, хищнической политики в отношении других стран. «Либо вы находите другой способ существования в мире, либо будете сталкиваться с такими ситуациями раз за разом», — добавил эксперт.

Ранее в Швейцарии подтвердили готовность страны принять саммит России и Украины на высшем уровне. Об этом заявил представитель МИД конфедерации Николя Бидо.

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