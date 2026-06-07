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05:08, 7 июня 2026Мир

В Норвегии предупредили о масштабной войне из-за одного решения Запада

Steigan: Попытка закрыть для России выход из Балтийского моря может стать шагом к войне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости

Попытка закрыть для России выход из Балтийского моря может привести к серьезному конфликту, пишет норвежский портал Steigan.

Отмечается, что это может послужить поводом к войне во всем северном регионе. По данным издания, конфликт может расширить свои границы в самые короткие сроки.

«Если Балтийское море станет зоной прямого противостояния между НАТО и Россией, Баренцево, Норвежское моря и норвежское побережье могут быстро стать частью одной и той же кризисной логики», — пишет автор статьи.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Балтийский регион используется западными странами как плацдарм для тренировки механизмов по нагнетанию обстановки и сдерживанию России. Он добавил, что Запад подбирается к Арктике и создает разные коалиции.

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