В МИД России заявили об использовании Западом Балтики для «сдерживания» Москвы

Грушко: Запад использует Балтику как плацдарм для тренировки сдерживания России

Балтийский регион используется западными странами как плацдарм для тренировки механизмов по нагнетанию обстановки и сдерживанию России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом пишет газета «Известия».

Как отметили в министерстве, регион был спокойным и без конфликтов. «Балтийский регион сейчас используется Западом как лаборатория [по изучению] того, как нагнетать обстановку и как с различных региональных и географических направлений сдерживать Россию», — подчеркнул Грушко.

Он добавил, что Запад подбирается к Арктике и создает разные коалиции.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев назвал Балтийское море ареной необъявленной войны между РФ и Западом.

