Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:43, 15 мая 2026Мир

В МИД России заявили об использовании Западом Балтики для «сдерживания» Москвы

Грушко: Запад использует Балтику как плацдарм для тренировки сдерживания России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Балтийский регион используется западными странами как плацдарм для тренировки механизмов по нагнетанию обстановки и сдерживанию России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом пишет газета «Известия».

Как отметили в министерстве, регион был спокойным и без конфликтов. «Балтийский регион сейчас используется Западом как лаборатория [по изучению] того, как нагнетать обстановку и как с различных региональных и географических направлений сдерживать Россию», — подчеркнул Грушко.

Он добавил, что Запад подбирается к Арктике и создает разные коалиции.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев назвал Балтийское море ареной необъявленной войны между РФ и Западом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны рассказало об атаках ВСУ на регионы России

    Австрийский космонавт сделал признание об инопланетянах

    В МИД России заявили об использовании Западом Балтики для «сдерживания» Москвы

    На Западе назвали причину дезориентации Германии

    Шансы Украины вступить в ЕС на фоне коррупционного скандала оценили

    В документах ЦРУ нашли доказательство существования мифического древнеегипетского храма

    США купят десять тысяч ракет за три года

    Бывший депутат Рады допустил расследование против жены Зеленского

    Гадалку экс-главы офиса Зеленского вызвали в Верховную Раду

    Судья не смог обжаловать решение об изъятии имущества на сумму более 13 миллиардов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok