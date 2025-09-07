Балтику назвали ареной необъявленной войны между Россией и Западом

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев назвал Балтийское море ареной необъявленной войны между РФ и Западом. Его слова приводит газета «Коммерсантъ».

«Череда странных происшествий с подводными кабелями и инцидентов с российскими судами свидетельствует о том, что Запад всерьез решил повысить ставки, сделав Балтийское море ареной необъявленной гибридной войны», — заявил политик.

По его словам, диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» стали первым шагом к новому витку напряженности на балтийском направлении.

Ранее Патрушев отметил, что к подрыву «Северных потоков» причастна высококлассная команда диверсантов. Он подчеркнул, что необходимыми навыками, например, обладает британская Специальная лодочная служба.

Кроме того, помощник российского лидера назвал нелепой версию немецкого следствия о том, что к диверсии на газопроводах причастны граждане Украины. Он заявил, что она вызывает вопросы.