Патрушев заявил о подрыве «Северных потоков» диверсантами с опытом в Балтике

Патрушев заявил о подрыве «Северных потоков» высококлассной командой диверсантов

Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев дал характеристику участникам подрыва трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Его комментарий приводит «Коммерсантъ».

По его словам, указанной задачей занималась высококлассная команда диверсантов, обладающих большим опытом работы на значительных глубинах и в непростых гидрологических условиях Балтийского моря.

«Одна из спецслужб, способная выполнить эту задачу, — знаменитая британская Специальная лодочная служба. Это одно из старейших военно-морских диверсионных подразделений, которое заявило о себе во время Второй мировой войны», — заявил Патрушев.

Ранее в сентябре Патрушев назвал нелепой версию о причастности Киева к подрыву «Северных потоков».